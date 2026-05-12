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Desporto | 12-05-2026 07:00

Rio Maior volta a pôr a marcha mundial nas ruas da cidade

Rio Maior volta a pôr a marcha mundial nas ruas da cidade
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Grande Prémio Internacional de Marcha realiza-se a 16 de Maio e promete reunir alguns dos melhores atletas nacionais e internacionais da modalidade.

Rio Maior volta a ser capital da marcha atlética no dia 16 de Maio, com a realização da 33.ª edição do Grande Prémio Internacional de Marcha, uma das competições mais prestigiadas da modalidade a nível mundial. A prova vai decorrer nas ruas centrais da cidade e deverá trazer a Rio Maior atletas de referência, entre os quais medalhados em Campeonatos da Europa, Campeonatos do Mundo e Jogos Olímpicos. Organizado pela Desmor, em parceria com o município e o Clube de Natação de Rio Maior, o evento integra o circuito World Athletics Race Walking Tour, com classificação Gold Level, estatuto que confirma a importância internacional da competição.
A edição deste ano fica ainda marcada pela estreia das provas de Meia-maratona de Marcha, uma novidade no programa competitivo. A prova masculina está marcada para as 18h00, seguindo-se a competição feminina 12 minutos depois. Com tradição consolidada na modalidade, Rio Maior prepara-se assim para voltar a receber uma jornada desportiva de grande nível, levando às ruas da cidade alguns dos nomes mais fortes da marcha atlética mundial.

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