33.ª Volta a Portugal do Futuro começa em Abrantes

Primeira etapa da Volta a Portugal do Futuro em bicicleta vai começar em Abrantes esta quinta-feira, 14 de Maio no Aquapolis Sul.

A 1.ª etapa da Volta a Portugal do Futuro em bicicleta vai começar em Abrantes, no Aquapolis Sul, na próxima quinta-feira, 14 de Maio, em Rossio ao Sul do Tejo, ligando a cidade a Oleiros num percurso de 145 km. A prova, organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo, terá quatro etapas em que os atletas de 17 equipas serão postos à prova num contexto próximo da realidade do ciclismo internacional.

A competição, que se inicia em Rossio ao Sul do Tejo, segue em direcção ao Pego, Mouriscas, Alferrarede, entrando pela Rua do Tecnopolo, Avenida Farinha Pereira, Rotunda do Olival em direção à Avenida D.João I, onde haverá uma Meta Volante, segue pela Avenida de Aljubarrota, Rio de Moinhos, Martinchel e Carvalhal em direcção ao distrito de Castelo Branco.

A Volta a Portugal do Futuro, considerada a mais relevante competição de estrada no escalão Sub-23 em Portugal, destaca-se pelo papel determinante na afirmação de jovens talentos que ambicionam alcançar o mais alto nível do ciclismo. Na edição deste ano, a prova assume um novo patamar ao integrar a Classe 2 UCI, reforçando a sua dimensão internacional e atraindo equipas e atletas de diferentes geografias.

Segundo Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, “Abrantes orgulha-se em continuar a ser um ponto de destaque no ciclismo nacional, aliando aquilo que é a Volta a Portugal do Futuro com a aposta do Município de Abrantes, quer na prática desportiva, em diferentes modalidades, quer na dimensão das provas da modalidade (Ciclismo, BTT, XCO, entre outras) que o nosso território acolhe com regularidade”, afirma o autarca.