Casa do Benfica da Golegã sobe patamar na formação

A Casa do Benfica da Golegã (CBG) foi distinguida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com a certificação de Entidade Formadora de 3 Estrelas, no âmbito do processo nacional de avaliação das entidades formadoras. A certificação resulta de uma avaliação exigente, que analisa áreas fundamentais do funcionamento dos clubes, como o planeamento e organização, a estrutura interna, a qualidade do processo formativo, a qualificação dos recursos humanos, o acompanhamento médico-desportivo, o apoio escolar e social aos atletas, bem como as condições das infraestruturas e da logística.

A atribuição das 3 Estrelas representa um novo patamar para a Casa do Benfica da Golegã, que nos últimos anos tinha alcançado a certificação de 2 Estrelas. A subida agora obtida confirma a evolução de um projecto formativo que tem vindo a ganhar consistência, assente no trabalho de atletas, treinadores, dirigentes e de toda a comunidade envolvida. Com este reconhecimento, a CBG reforça o seu papel como referência desportiva no concelho e na região, afirmando-se como uma estrutura capaz de aliar prática desportiva, organização e acompanhamento dos jovens atletas.