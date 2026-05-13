uma parceria com o Jornal Expresso
13/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 13-05-2026 19:00

Casa do Benfica da Golegã sobe patamar na formação

pavilhao desporto
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Casa do Benfica da Golegã foi reconhecida pela Federação Portuguesa de Futebol como Entidade Formadora de 3 Estrelas, uma distinção que confirma a consolidação do trabalho desenvolvido pelo clube na formação de jovens atletas.

A Casa do Benfica da Golegã (CBG) foi distinguida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com a certificação de Entidade Formadora de 3 Estrelas, no âmbito do processo nacional de avaliação das entidades formadoras. A certificação resulta de uma avaliação exigente, que analisa áreas fundamentais do funcionamento dos clubes, como o planeamento e organização, a estrutura interna, a qualidade do processo formativo, a qualificação dos recursos humanos, o acompanhamento médico-desportivo, o apoio escolar e social aos atletas, bem como as condições das infraestruturas e da logística.
A atribuição das 3 Estrelas representa um novo patamar para a Casa do Benfica da Golegã, que nos últimos anos tinha alcançado a certificação de 2 Estrelas. A subida agora obtida confirma a evolução de um projecto formativo que tem vindo a ganhar consistência, assente no trabalho de atletas, treinadores, dirigentes e de toda a comunidade envolvida. Com este reconhecimento, a CBG reforça o seu papel como referência desportiva no concelho e na região, afirmando-se como uma estrutura capaz de aliar prática desportiva, organização e acompanhamento dos jovens atletas.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Vale Tejo
    13-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região