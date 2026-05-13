Casa do Povo de Rio Maior conquista dois bronzes no Nacional de Juvenis

A Casa do Povo de Rio Maior conquistou duas medalhas de bronze no Campeonato Nacional de Juvenis, através de Dinis Jesus e Aurora Ágoas, que estiveram em destaque nas respectivas categorias. A formação riomaiorense esteve representada por quatro atletas, que demonstraram entrega, combatividade e orgulho em defender as cores do clube e da cidade. Maria Almeida e Afonso Pinto não conseguiram ultrapassar o primeiro combate, mas deixaram uma imagem positiva pela determinação e atitude competitiva evidenciadas dentro da área de combate.

Dinis Jesus foi um dos grandes protagonistas da equipa de Rio Maior. O jovem atleta ultrapassou a ronda inicial e venceu dois adversários de elevado nível pela vantagem máxima de ippon, em combates resolvidos em poucos segundos. Chegou assim à meia-final, ficando muito perto da presença no combate decisivo. Acabaria por ser afastado pelo atleta que viria a sagrar-se campeão nacional da categoria, recuperando depois para conquistar a medalha de bronze. Também Aurora Ágoas subiu ao pódio, alcançando o terceiro lugar numa prestação marcada pela coragem, superação e vontade de vencer. A atleta conseguiu levar de vencida adversárias de grande valor, algumas das quais já a tinham derrotado em provas anteriores, confirmando a sua evolução competitiva e a capacidade de responder nos momentos de maior exigência.