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Desporto | 13-05-2026 21:00

Casa do Povo de Rio Maior conquista dois bronzes no Nacional de Juvenis

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Dinis Jesus e Aurora Ágoas subiram ao terceiro lugar do pódio nas respectivas categorias, numa prova em que o clube de Rio Maior voltou a dar sinais de vitalidade competitiva.

A Casa do Povo de Rio Maior conquistou duas medalhas de bronze no Campeonato Nacional de Juvenis, através de Dinis Jesus e Aurora Ágoas, que estiveram em destaque nas respectivas categorias. A formação riomaiorense esteve representada por quatro atletas, que demonstraram entrega, combatividade e orgulho em defender as cores do clube e da cidade. Maria Almeida e Afonso Pinto não conseguiram ultrapassar o primeiro combate, mas deixaram uma imagem positiva pela determinação e atitude competitiva evidenciadas dentro da área de combate.
Dinis Jesus foi um dos grandes protagonistas da equipa de Rio Maior. O jovem atleta ultrapassou a ronda inicial e venceu dois adversários de elevado nível pela vantagem máxima de ippon, em combates resolvidos em poucos segundos. Chegou assim à meia-final, ficando muito perto da presença no combate decisivo. Acabaria por ser afastado pelo atleta que viria a sagrar-se campeão nacional da categoria, recuperando depois para conquistar a medalha de bronze. Também Aurora Ágoas subiu ao pódio, alcançando o terceiro lugar numa prestação marcada pela coragem, superação e vontade de vencer. A atleta conseguiu levar de vencida adversárias de grande valor, algumas das quais já a tinham derrotado em provas anteriores, confirmando a sua evolução competitiva e a capacidade de responder nos momentos de maior exigência.

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