Clube de Natação de Torres Novas domina pódio feminino no Nacional de Triatlo Sprint

O Clube de Natação de Torres Novas pintou de azul o pódio feminino do Campeonato Nacional de Triatlo Sprint, disputado no domingo, 10 de Maio, na Praia da Torre, em Oeiras, na 39.ª edição do Triatlo de Oeiras. Inês Rico sagrou-se campeã nacional individual, Cassilda Carvalho terminou em segundo lugar e Catarina Santos em terceiro, sagrando-se simultaneamente campeã nacional de juniores.

As três atletas controlaram a prova desde o primeiro segmento, saindo na frente na corrida inicial de 1.900 metros, trabalhando em equipa nos 20 quilómetros de ciclismo e arrancando para o último segmento de cinco quilómetros de corrida já isoladas, com um minuto de vantagem sobre as principais adversárias. As condições do mar obrigaram a alterar o formato da prova de triatlo para duatlo. Ainda no sector feminino dos grupos de idade 25/29 anos, Mariana Duarte foi segunda no escalão.

No sector masculino, Vasco Canadas alcançou o terceiro lugar. Nos grupos de idade, Adriano Correia subiu ao pódio no segundo lugar e primeiro no escalão 30/34 anos, e Rui Narigueta concluiu no primeiro lugar do escalão 50/54 anos.