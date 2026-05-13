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Desporto | 13-05-2026 12:00

Judoca de Rio Maior sobe ao pódio no campeonato nacional de juvenis

Judoca de Rio Maior sobe ao pódio no campeonato nacional de juvenis
FOTO DR
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Aurora Ágoas, da Casa do Povo de Rio Maior, subiu ao terceiro lugar no Campeonato Nacional de Juvenis.

Aurora Ágoas conquistou a medalha de bronze no Campeonato Nacional de Juvenis de Judo, representando a Casa do Povo de Rio Maior. A atleta superou adversárias perante as quais tinha registado derrotas anteriores, terminando no pódio nacional.
O atleta Dinis Jesus também protagonizou uma prestação de destaque, eliminando dois adversários por ippon antes de chegar à meia-final, onde foi travado pelo atleta que viria a sagrar-se campeão da categoria. Disputou ainda o combate pelo bronze, terminando no quinto lugar.

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