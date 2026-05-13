Desporto | 13-05-2026 12:00
Judoca de Rio Maior sobe ao pódio no campeonato nacional de juvenis
FOTO DR
Aurora Ágoas, da Casa do Povo de Rio Maior, subiu ao terceiro lugar no Campeonato Nacional de Juvenis.
Aurora Ágoas conquistou a medalha de bronze no Campeonato Nacional de Juvenis de Judo, representando a Casa do Povo de Rio Maior. A atleta superou adversárias perante as quais tinha registado derrotas anteriores, terminando no pódio nacional.
O atleta Dinis Jesus também protagonizou uma prestação de destaque, eliminando dois adversários por ippon antes de chegar à meia-final, onde foi travado pelo atleta que viria a sagrar-se campeão da categoria. Disputou ainda o combate pelo bronze, terminando no quinto lugar.
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