Judoca de Rio Maior sobe ao pódio no campeonato nacional de juvenis

Aurora Ágoas conquistou a medalha de bronze no Campeonato Nacional de Juvenis de Judo, representando a Casa do Povo de Rio Maior. A atleta superou adversárias perante as quais tinha registado derrotas anteriores, terminando no pódio nacional.

O atleta Dinis Jesus também protagonizou uma prestação de destaque, eliminando dois adversários por ippon antes de chegar à meia-final, onde foi travado pelo atleta que viria a sagrar-se campeão da categoria. Disputou ainda o combate pelo bronze, terminando no quinto lugar.

