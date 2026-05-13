Mais de cem crianças disputaram torneio de basquetebol em Santarém

O XI Circuito Prof. Mário Lemos, em basquetebol Sub 10, decorreu no sábado, 9 Maio, no Pavilhão Municipal de Santarém, envolvendo mais de cem atletas de sete clubes. A iniciativa realizou-se num grande ambiente desportivo que se estendeu do recinto de jogos à bancada. Todos viveram intensamente as emoções que as crianças conseguem transmitir com a sua alegria e entusiasmo a jogar o desporto favorito delas e no final todas foram vencedoras.

No próximo fim de semana há mais emoções com a realização, na manhã de sábado, 16, em Santarém, do Circuito Nacional Neemias Queta, em Sub 12 Masculinos, com Sporting, CB Fundão, SC Caldas, Rio Maior, Almeirim e Santarém Basket. As equipas do Santarém Basket vão disputar também mais oito jogos oficiais dos escalões de formação sendo seis deles em Santarém. “Apelamos à população de Santarém que vive e gosta de desporto a sua presença nos pavilhões no apoio às nossas equipas”, desafia o clube.

