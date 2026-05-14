uma parceria com o Jornal Expresso
14/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 14-05-2026 15:00

Emoção nas 13 horas do Kartódromo de Alcanede a pontuar para mundial

Emoção nas 13 horas do Kartódromo de Alcanede a pontuar para mundial
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Matrax Racing, na categoria PRO, e a APX Racing Team, foram as grandes vencedoras da 2.ª etapa da SWS Endurance Cup.

A Matrax Racing, na categoria PRO, e a APX Racing Team, foram as grandes vencedoras da 2.ª etapa da SWS Endurance Cup, uma prova de carácter mundial, disputada no dia 1 de Maio no Kartódromo de Alcanede, numa prova de 13 horas que colocou 13 equipas à prova de resistência, estratégia e regularidade.
A corrida arrancou às 10h00 e manteve um ritmo elevado até ao final, obrigando as equipas a gerir pilotos, consumos, paragens e constância de andamento ao longo de todo o dia. A organização reforçou as condições técnicas da prova com o sistema de box APEX, que integra Pit In/Pit Out, sorteio automático de karts, balança para controlo do peso conjunto piloto + kart e monitorização permanente dos tempos de saída, garantindo igualdade competitiva. A frota foi testada e equalizada nos dias anteriores, cumprindo o regulamento internacional da Sodi World Series.
Na categoria PRO, a Matrax Racing destacouse pela consistência e ritmo regular ao longo das 13 horas, assegurando o primeiro lugar. A MeMo Racing Team terminou na segunda posição e o MundoKart Podcast Team fechou o pódio, depois de uma estratégia cuidada de trocas de pilotos.
Na categoria AM, a vitória foi para a APX Racing Team, seguida pela MeMo Endurance Team. Os Rookies Apex Racing conquistaram o terceiro lugar, numa disputa marcada por diferenças curtas e gestão apertada das janelas de paragem.
Todas as equipas receberam taça de participação e a prova atribuiu pontuação oficial para o ranking mundial SWS. A organização agradeceu a presença das equipas e o ambiente vivido ao longo do dia, garantindo que “voltará em força para grandes endurances” e deixando no ar a promessa de novidades para breve.
A sigla SWS CUP, refere-se ao universo competitivo da Sodi World Series, o maior campeonato mundial de karting amador, organizado pela marca francesa Sodikart. É um circuito global que junta milhares de pilotos, equipas e pistas certificadas em dezenas de países.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Vale Tejo
    13-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região