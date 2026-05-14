Emoção nas 13 horas do Kartódromo de Alcanede a pontuar para mundial
A Matrax Racing, na categoria PRO, e a APX Racing Team, foram as grandes vencedoras da 2.ª etapa da SWS Endurance Cup.
A Matrax Racing, na categoria PRO, e a APX Racing Team, foram as grandes vencedoras da 2.ª etapa da SWS Endurance Cup, uma prova de carácter mundial, disputada no dia 1 de Maio no Kartódromo de Alcanede, numa prova de 13 horas que colocou 13 equipas à prova de resistência, estratégia e regularidade.
A corrida arrancou às 10h00 e manteve um ritmo elevado até ao final, obrigando as equipas a gerir pilotos, consumos, paragens e constância de andamento ao longo de todo o dia. A organização reforçou as condições técnicas da prova com o sistema de box APEX, que integra Pit In/Pit Out, sorteio automático de karts, balança para controlo do peso conjunto piloto + kart e monitorização permanente dos tempos de saída, garantindo igualdade competitiva. A frota foi testada e equalizada nos dias anteriores, cumprindo o regulamento internacional da Sodi World Series.
Na categoria PRO, a Matrax Racing destacouse pela consistência e ritmo regular ao longo das 13 horas, assegurando o primeiro lugar. A MeMo Racing Team terminou na segunda posição e o MundoKart Podcast Team fechou o pódio, depois de uma estratégia cuidada de trocas de pilotos.
Na categoria AM, a vitória foi para a APX Racing Team, seguida pela MeMo Endurance Team. Os Rookies Apex Racing conquistaram o terceiro lugar, numa disputa marcada por diferenças curtas e gestão apertada das janelas de paragem.
Todas as equipas receberam taça de participação e a prova atribuiu pontuação oficial para o ranking mundial SWS. A organização agradeceu a presença das equipas e o ambiente vivido ao longo do dia, garantindo que “voltará em força para grandes endurances” e deixando no ar a promessa de novidades para breve.
A sigla SWS CUP, refere-se ao universo competitivo da Sodi World Series, o maior campeonato mundial de karting amador, organizado pela marca francesa Sodikart. É um circuito global que junta milhares de pilotos, equipas e pistas certificadas em dezenas de países.