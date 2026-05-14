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Desporto | 14-05-2026 21:00

Paço dos Negros joga em casa a meia‑final do Distrital da Fundação Inatel

futebol
foto ilustrativa
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A ADCR Paço dos Negros recentemente conquistou a Taça Fundação Inatel

A ADCR Paço dos Negros recebe no próximo domingo, 17 de Maio, o CF Estevense 1952, num jogo decisivo que pode garantir à equipa da aldeia do concelho de Almeirim um lugar na final do Campeonato Distrital da Fundação Inatel. O encontro está marcado para as 16h00, no complexo desportivo da freguesia.
A direcção do clube apela à presença massiva dos adeptos nas bancadas, sublinhando a importância do apoio da população num momento determinante da época. A equipa chega às meias‑finais, motivada pelo percurso sólido que tem vindo a realizar e quer aproveitar o factor casa para carimbar a passagem à final.
O jogo promete casa cheia e ambiente intenso, numa aldeia onde o futebol popular continua a mobilizar a comunidade. A ADCR Paço dos Negros, que recentemente conquistou a Taça Fundação Inatel, procura agora alcançar mais uma final e manter o ciclo de bons resultados.

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