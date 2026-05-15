Ginastas de todo o país participam no 3.º Torneio Cidade de Rio Maior

O Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior recebe no dia 17 de maio o 3.º Torneio Cidade de Rio Maior, uma competição que promete encher de cor e energia o recinto desportivo com dezenas de formações de Ginástica Acrobática.

O evento, organizado pela Associação Académica Desportiva de Rio Maior em parceria com a Associação de Ginástica de Santarém, afirma‑se como uma referência no calendário regional e nacional da modalidade.

A prova, destinada às categorias Níveis e Infantis, reúne jovens atletas de vários clubes que demonstram técnica, força e sincronismo em atuações que conjugam arte e desporto.

A iniciativa conta com o apoio institucional do Município de Rio Maior, da Junta de Freguesia de Rio Maior, do Centro de Alto Rendimento – Rio Maior Sports Centre e da Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM), reforçando o compromisso local com a promoção da excelência desportiva.

Durante todo o dia, o público poderá assistir às apresentações e apoiar os atletas que representam clubes de norte a sul do país, num ambiente de entusiasmo e fair play.