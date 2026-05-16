Corrida Vila Rio dia 24 de Maio na Póvoa de Sta Iria

A Corrida Vila Rio regressa no próximo dia 24 de Maio para a sua terceira edição, voltando a apostar numa combinação entre desporto, natureza e convívio na frente ribeirinha da Póvoa de Santa Iria.

A iniciativa decorre na zona de Vila Rio, junto à frente ribeirinha, num cenário marcado pela proximidade à Reserva Natural do Estuário do Tejo e pelos passadiços que ligam ao Parque das Nações.

O evento inclui uma corrida de 10 quilómetros, uma caminhada de cinco quilómetros e uma Kids Race, esta última com participação gratuita. O percurso atravessa a nova frente ribeirinha e o bairro Vila Rio, destacando-se os mais de 20 quilómetros de passadiços junto ao Tejo.

Para além da componente desportiva, a organização preparou várias actividades complementares, entre as quais uma zona de animação infantil, activações de marcas parceiras, sessões de aquecimento e alongamentos pós-prova, bem como brindes e surpresas para os participantes.

As inscrições encontram-se disponíveis em Corrida Vila Rio. O kit de participante inclui saco, t-shirt, medalha e dorsal, sendo entregue na véspera e no próprio dia do evento junto à Galeria do Rio.

O evento surge também como forma de promover o crescimento do bairro Vila Rio, projecto desenvolvido pela Teixeira Duarte na frente ribeirinha da Póvoa de Santa Iria. Segundo os promotores, o empreendimento deverá acolher cerca de 120 famílias até ao final deste ano e aproximadamente 1.300 residentes até 2028.

