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Desporto | 16-05-2026 21:00

Corrida Vila Rio dia 24 de Maio na Póvoa de Sta Iria

Corrida Vila Rio dia 24 de Maio na Póvoa de Sta Iria
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A terceira edição da Corrida Vila Rio inclui corrida de 10 km, caminhada de 5 km e uma Kids Race gratuita, num percurso junto ao rio Tejo e à Reserva Natural do Estuário do Tejo.

A Corrida Vila Rio regressa no próximo dia 24 de Maio para a sua terceira edição, voltando a apostar numa combinação entre desporto, natureza e convívio na frente ribeirinha da Póvoa de Santa Iria.
A iniciativa decorre na zona de Vila Rio, junto à frente ribeirinha, num cenário marcado pela proximidade à Reserva Natural do Estuário do Tejo e pelos passadiços que ligam ao Parque das Nações.
O evento inclui uma corrida de 10 quilómetros, uma caminhada de cinco quilómetros e uma Kids Race, esta última com participação gratuita. O percurso atravessa a nova frente ribeirinha e o bairro Vila Rio, destacando-se os mais de 20 quilómetros de passadiços junto ao Tejo.
Para além da componente desportiva, a organização preparou várias actividades complementares, entre as quais uma zona de animação infantil, activações de marcas parceiras, sessões de aquecimento e alongamentos pós-prova, bem como brindes e surpresas para os participantes.
As inscrições encontram-se disponíveis em Corrida Vila Rio. O kit de participante inclui saco, t-shirt, medalha e dorsal, sendo entregue na véspera e no próprio dia do evento junto à Galeria do Rio.
O evento surge também como forma de promover o crescimento do bairro Vila Rio, projecto desenvolvido pela Teixeira Duarte na frente ribeirinha da Póvoa de Santa Iria. Segundo os promotores, o empreendimento deverá acolher cerca de 120 famílias até ao final deste ano e aproximadamente 1.300 residentes até 2028.

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