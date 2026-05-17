Gala do Desporto de Ourém distingue talento, mérito e ética dos atletas e associações

O Teatro Municipal de Ourém voltou a encher-se para homenagear quem faz do desporto uma escola de talento, esforço e dedicação. A III Gala do Desporto e da Actividade Física, promovida pelo município de Ourém, distinguiu associações, clubes, atletas, dirigentes e projectos que, ao longo da época 2024/2025, elevaram o nome do concelho em várias modalidades. A cerimónia juntou responsáveis autárquicos, dirigentes associativos, atletas e representantes das juntas de freguesia, numa noite marcada pelo reconhecimento público do movimento desportivo local.

Ainda antes da entrada na sala, os convidados foram recebidos no átrio do Teatro de Ourém pelas notas da violinista Mariana Marto. A abertura oficial ficou a cargo da Ourearte – Escola de Música e Artes de Ourém, que apresentou um momento musical e regressou mais tarde ao palco com um flash mob e uma interpretação do hino do Liverpool pelo seu Coro de Câmara, cruzando a música com o espírito competitivo e emocional do desporto. A noite contou ainda com a actuação da Academia de Dança Reme Rodriguez, que levou a palco 14 bailarinas, e com uma apresentação dos Free Acro Souls, dupla formada por Luís Martins e Inês Duarte, que mostrou uma fusão entre dança, yoga e acrobacia.

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, sublinhou a satisfação do município em premiar, pelo terceiro ano consecutivo, os agentes desportivos que mais se destacaram no concelho. O autarca destacou o papel do associativismo local, a melhoria gradual das instalações desportivas e o impacto desse investimento no crescimento dos atletas e das modalidades. Luís Miguel Albuquerque deixou também uma palavra de reconhecimento a todos os que, não sendo distinguidos na gala, contribuem diariamente para o desenvolvimento do desporto no concelho.

Além das nomeações apresentadas pelas associações, juntas de freguesia e Comissão de Avaliação, o público pôde votar nos seus favoritos através de uma plataforma online criada pelo município. A votação popular foi ponderada com a apreciação do júri, culminando na atribuição de 21 troféus e três Prémios de Ética Desportiva. Entre os distinguidos estiveram jovens promessas, atletas consagrados, treinadores, dirigentes, clubes, equipas e eventos que marcaram a época desportiva. Alice Marto Reis Clemente, voleibolista do Benfica, foi uma das figuras em destaque, ao receber o prémio de Mérito Desportivo – Atleta Feminino e o de Atleta do Ano Feminino. No sector masculino, Martim Duarte, futebolista sénior do Amarante FC, foi distinguido como Atleta do Ano Masculino, enquanto Diogo Ribeiro, do CCD Caxarias, recebeu o prémio de Mérito Desportivo – Atleta Masculino pelo seu percurso no footgolf. A gala distinguiu ainda Maria Clara Gonçalves, do Atlético Ouriense, como Atleta Revelação do Ano Feminino, e Duarte Oliveira, da Acrobatikdays – Clube de Ginástica de Fátima, como Atleta Revelação do Ano Masculino. O prémio de Homenagem Carreira foi entregue a Nuno Laranjeiro, pelo percurso ligado ao futebol. No plano colectivo, a Associação Desportiva Os Raposinhos foi eleita Associação/Clube Desportivo do Ano, enquanto a equipa sénior de footgolf do CCD Caxarias recebeu o prémio de Equipa Desportiva do Ano. O Grupo Desportivo e Cultural de Seiça foi distinguido com o prémio de Mérito Desportivo – Clube do Concelho e o 12.º Trail de Fátima, organizado pelo FTT Fátima Trail Team, venceu na categoria Evento/Programa Desportivo. Gonçalo Oliveira e Rute Mazza, ambos ligados ao futsal masculino da Juventude Ouriense, foram distinguidos na categoria Ética Desportiva/Fair Play. A Juventude Ouriense, o Clube Atlético Ouriense e o Gruder – Grupo Desportivo da Ribeira do Fárrio receberam ainda Prémios Ética Desportiva, através da Bandeira da Ética.