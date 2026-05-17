Desporto | 17-05-2026 10:00
Judo de Cem Soldos com três medalhas no Campeonato Nacional de juvenis
FOTO - SCOCS
Na categoria de -34kg, David Godinho sagrou -se campeão nacional de juvenis e Lucas Martins conquistou a medalha de bronze. Na categoria de -42kg, Théo Destouches conquistou a medalha de bronze
Os judocas do Sport Clube Operário de Cem Soldos (SCOCS) estiveram em bom plano no Campeonato Nacional de Juvenis, que se realizou em Rio Maior. Na categoria de -34kg, David Godinho sagrou -se campeão nacional de juvenis e Lucas Martins conquistou a medalha de bronze. Na categoria de -42kg, Théo Destouches conquistou a medalha de bronze.
Em -55kg, Salvador Gonçalves classificou-se em nono lugar, assim como Amália Destouches que competiu na categoria de -36kg.
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