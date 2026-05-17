uma parceria com o Jornal Expresso
17/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 17-05-2026 10:00

Judo de Cem Soldos com três medalhas no Campeonato Nacional de juvenis

Judo de Cem Soldos com três medalhas no Campeonato Nacional de juvenis
FOTO - SCOCS
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Na categoria de -34kg, David Godinho sagrou -se campeão nacional de juvenis e Lucas Martins conquistou a medalha de bronze. Na categoria de -42kg, Théo Destouches conquistou a medalha de bronze

Os judocas do Sport Clube Operário de Cem Soldos (SCOCS) estiveram em bom plano no Campeonato Nacional de Juvenis, que se realizou em Rio Maior. Na categoria de -34kg, David Godinho sagrou -se campeão nacional de juvenis e Lucas Martins conquistou a medalha de bronze. Na categoria de -42kg, Théo Destouches conquistou a medalha de bronze.
Em -55kg, Salvador Gonçalves classificou-se em nono lugar, assim como Amália Destouches que competiu na categoria de -36kg.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Vale Tejo
    13-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região