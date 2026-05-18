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Desporto | 18-05-2026 12:00

Abrantes Clube de Padel apresenta equipas para a Liga MUDUM 2026

Abrantes Clube de Padel apresenta equipas para a Liga MUDUM 2026
FOTO - ABCP
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Abrantes Clube de Padel aumenta o número de atletas face à época anterior, com destaque para a subida da equipa Intermarché de Abrantes à categoria M5.

O Abrantes Clube de Padel (ABCP) marca presença na edição 2026 da Liga MUDUM com cinco equipas, duas na categoria M5, uma em M6, uma em M+45 e uma feminina em F6, reforçando a continuidade do projecto competitivo do clube no panorama regional e nacional da modalidade. A competição começou em Março, mas, o clube decidiu agora apresentar oficialmente os atletas e equipas que o representam nesta temporada. Apesar de manter o mesmo número de equipas relativamente à época passada, o clube volta a aumentar o número de atletas envolvidos, reflectindo o crescimento sustentado da estrutura competitiva e da participação dos seus jogadores. Destaque para a subida da equipa Intermarché de Abrantes à categoria M5, após ter chegado às meias-finais da Fase Nacional na época passada.
Para Rui Ramalhete, sócio-gerente do clube, o maior motivo de orgulho não passa apenas pelos resultados desportivos, mas o envolvimento da comunidade, dos parceiros e das famílias em torno do projecto. “Sentimos verdadeiramente que o ABCP é hoje um projecto vivido por muita gente”, vinca.

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