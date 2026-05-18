Desporto | 18-05-2026 12:00
Académica de Santarém vence Taça do Ribatejo de Juniores
FOTO – AFS
Equipa de Santarém venceu a ADRC Vasco da Gama por 4-0, na final disputada em Almeirim
A Associação Académica Santarém venceu na tarde de sábado, 16 de Maio, a ADRC Vasco da Gama, do concelho de Ourém, por 4-0, conquistando a edição 2025-2026 da Taça do Ribatejo Juniores, organizada pela Associação de Futebol de Santarém. O jogo decorreu no Campo D. Manuel de Mello, em Almeirim.
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