Académica de Santarém vence Taça do Ribatejo de Juniores

Equipa de Santarém venceu a ADRC Vasco da Gama por 4-0, na final disputada em Almeirim

A Associação Académica Santarém venceu na tarde de sábado, 16 de Maio, a ADRC Vasco da Gama, do concelho de Ourém, por 4-0, conquistando a edição 2025-2026 da Taça do Ribatejo Juniores, organizada pela Associação de Futebol de Santarém. O jogo decorreu no Campo D. Manuel de Mello, em Almeirim.

