Ateneu Cartaxense brilha no Nacional de Tiro com Arco
Atletas do clube do Cartaxo estiveram em destaque na 4.ª prova do Campeonato Nacional de Campo, disputada em Vila do Conde, confirmando o bom momento da secção de tiro com arco.
O Ateneu Artístico Cartaxense esteve em plano de evidência na 4.ª prova do Campeonato Nacional de Campo de Tiro com Arco, ao conquistar três medalhas de ouro e uma de prata. A competição decorreu a 17 de Maio, no Campo da Agros UCR, em Vila do Conde, numa organização do Ginásio Clube Vilacondense. Rodrigo Henriques sagrou-se campeão nacional no escalão de Cadetes Homens em Recurvo Olímpico, depois de uma prova marcada pela recuperação. O atleta entrou na fase de eliminatórias no quarto lugar, mas conseguiu impor-se nos confrontos decisivos e vencer a final.
Também em Recurvo Olímpico, Francisco Carreira dominou o escalão de Juniores Homens. Depois de terminar em segundo lugar no open, venceu todas as eliminatórias e garantiu mais uma medalha de ouro para o clube cartaxense. Na categoria Barebow, Elisabete Janeiro confirmou o bom momento competitivo ao liderar o open e manter a consistência até à final, conquistando o primeiro lugar em Séniores Femininos. João Rodrigues, também em Barebow Séniores, terminou a prova individual na sexta posição. A prestação dos atletas ficou ainda marcada pela medalha de prata alcançada por Elisabete Janeiro e João Rodrigues na competição de equipas mistas, reforçando o balanço positivo. Os quatro atletas integram os programas da Paulo Archery Academy e estiveram acompanhados pelo dirigente e capitão de equipa João Henriques.