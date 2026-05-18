uma parceria com o Jornal Expresso
18/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 18-05-2026 13:35

Ateneu Cartaxense brilha no Nacional de Tiro com Arco

Ateneu Cartaxense brilha no Nacional de Tiro com Arco
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Atletas do clube do Cartaxo estiveram em destaque na 4.ª prova do Campeonato Nacional de Campo, disputada em Vila do Conde, confirmando o bom momento da secção de tiro com arco.

O Ateneu Artístico Cartaxense esteve em plano de evidência na 4.ª prova do Campeonato Nacional de Campo de Tiro com Arco, ao conquistar três medalhas de ouro e uma de prata. A competição decorreu a 17 de Maio, no Campo da Agros UCR, em Vila do Conde, numa organização do Ginásio Clube Vilacondense. Rodrigo Henriques sagrou-se campeão nacional no escalão de Cadetes Homens em Recurvo Olímpico, depois de uma prova marcada pela recuperação. O atleta entrou na fase de eliminatórias no quarto lugar, mas conseguiu impor-se nos confrontos decisivos e vencer a final.
Também em Recurvo Olímpico, Francisco Carreira dominou o escalão de Juniores Homens. Depois de terminar em segundo lugar no open, venceu todas as eliminatórias e garantiu mais uma medalha de ouro para o clube cartaxense. Na categoria Barebow, Elisabete Janeiro confirmou o bom momento competitivo ao liderar o open e manter a consistência até à final, conquistando o primeiro lugar em Séniores Femininos. João Rodrigues, também em Barebow Séniores, terminou a prova individual na sexta posição. A prestação dos atletas ficou ainda marcada pela medalha de prata alcançada por Elisabete Janeiro e João Rodrigues na competição de equipas mistas, reforçando o balanço positivo. Os quatro atletas integram os programas da Paulo Archery Academy e estiveram acompanhados pelo dirigente e capitão de equipa João Henriques.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Vale Tejo
    13-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região