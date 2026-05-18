Ateneu Cartaxense brilha no Nacional de Tiro com Arco

O Ateneu Artístico Cartaxense esteve em plano de evidência na 4.ª prova do Campeonato Nacional de Campo de Tiro com Arco, ao conquistar três medalhas de ouro e uma de prata. A competição decorreu a 17 de Maio, no Campo da Agros UCR, em Vila do Conde, numa organização do Ginásio Clube Vilacondense. Rodrigo Henriques sagrou-se campeão nacional no escalão de Cadetes Homens em Recurvo Olímpico, depois de uma prova marcada pela recuperação. O atleta entrou na fase de eliminatórias no quarto lugar, mas conseguiu impor-se nos confrontos decisivos e vencer a final.

Também em Recurvo Olímpico, Francisco Carreira dominou o escalão de Juniores Homens. Depois de terminar em segundo lugar no open, venceu todas as eliminatórias e garantiu mais uma medalha de ouro para o clube cartaxense. Na categoria Barebow, Elisabete Janeiro confirmou o bom momento competitivo ao liderar o open e manter a consistência até à final, conquistando o primeiro lugar em Séniores Femininos. João Rodrigues, também em Barebow Séniores, terminou a prova individual na sexta posição. A prestação dos atletas ficou ainda marcada pela medalha de prata alcançada por Elisabete Janeiro e João Rodrigues na competição de equipas mistas, reforçando o balanço positivo. Os quatro atletas integram os programas da Paulo Archery Academy e estiveram acompanhados pelo dirigente e capitão de equipa João Henriques.