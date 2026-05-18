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Desporto | 18-05-2026 21:00

Clube de Canoagem Scalabitano recebe apoio para comprar carrinha

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O executivo da Câmara de Santarém aprovou a atribuição de um apoio financeiro extraordinário ao Clube de Canoagem Scalabitano para ajudar a comparticipar a aquisição de uma carrinha de nove lugares.

O executivo da Câmara de Santarém aprovou a atribuição de um apoio financeiro extraordinário ao Clube de Canoagem Scalabitano para ajudar a comparticipar a aquisição de uma carrinha de nove lugares para transportar atletas. Estima-se que o custo da viatura ronde os 25 mil euros.
“O Clube de Canoagem Scalabitano é neste momento um dos maiores clubes desta modalidade na região do Ribatejo” e “tem necessidade permanentemente de transportar os seus atletas que participam nas competições regionias, nacionais e internacionais”, lê-se na proposta, onde se acrescenta que “a promoção e o apoio à cultura e ao desporto, consubstanciado no apoio à criação de prática cultural e desportiva, é sem dúvida, uma das competências e obrigações das autarquias, na perspectiva da defesa de interesses comuns e específicos das populações”.

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