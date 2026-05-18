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Desporto | 18-05-2026 11:33

Paço dos Negros está na final distrital do Campeonato da Fundação Inatel

Paço dos Negros está na final distrital do Campeonato da Fundação Inatel
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Depois de uma época consistente, a ADCR Paço dos Negros conquistou um lugar na final distrital do Inatel, que se joga na Chamusca

A ADCR Paço dos Negros garantiu a presença na final distrital do Campeonato da Fundação Inatel, que se disputa no próximo sábado, às 17h30, na Chamusca. A equipa volta a marcar presença num momento decisivo da época, depois de um percurso sólido que tem mobilizado a aldeia do concelho de Almeirim.

A formação de Paço dos Negros chega à final embalada pelo apoio dos adeptos e pela consistência demonstrada ao longo da competição. O clube, que recentemente conquistou a Taça Fundação Inatel, procura agora juntar mais um título à época desportiva, reforçando o estatuto de uma das equipas mais competitivas do distrito.

A final está marcada para o Campo Municipal da Chamusca e promete forte adesão dos adeptos. A direcção do clube apela à presença da população para apoiar a equipa num dos jogos mais importantes da temporada.

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