Zona Alta com vários títulos e pódios no distrital de ginástica artística

A União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, de Torres Novas, sagrou-se campeã distrital em juniores e colocou três ginastas no pódio all around do mesmo escalão no Campeonato Distrital de Ginástica Artística. A prova decorreu no Ginásio Municipal de Torres Novas, sob a égide da Associação de Ginástica de Santarém.

No escalão de juniores, Inês Passos venceu o all around, os saltos e as paralelas. Maria Beatriz Cachado foi campeã de trave e vice-campeã all around. Maria Morais fechou o pódio em terceiro no all around. Em seniores, Margarida Mouquinho sagrou-se campeã distrital all around e Lara Maia venceu as paralelas.

Em iniciadas, a Zona Alta sagrou-se vice-campeã distrital. Neste escalão, Kelly Jorge foi campeã distrital de trave e Laura Moita conquistou a prata no all around e nos saltos, tendo subido ao terceiro lugar no solo e na trave. Maria Pereira ficou em terceiro nos saltos. Em juvenis, a equipa terminou no terceiro lugar. A nível individual, Eva Monserrate venceu as paralelas assimétricas, Sofia Caleiro ficou em segundo nos saltos e Vitória Crispim em terceiro na trave.