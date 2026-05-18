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Desporto | 18-05-2026

Zona Alta com vários títulos e pódios no distrital de ginástica artística

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A UDR Zona Alta foi o único clube do distrito a garantir pódio por equipas em todos os escalões femininos, conquistando o título distrital em juniores e pódios individuais em iniciadas, juvenis e seniores.

A União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, de Torres Novas, sagrou-se campeã distrital em juniores e colocou três ginastas no pódio all around do mesmo escalão no Campeonato Distrital de Ginástica Artística. A prova decorreu no Ginásio Municipal de Torres Novas, sob a égide da Associação de Ginástica de Santarém.
No escalão de juniores, Inês Passos venceu o all around, os saltos e as paralelas. Maria Beatriz Cachado foi campeã de trave e vice-campeã all around. Maria Morais fechou o pódio em terceiro no all around. Em seniores, Margarida Mouquinho sagrou-se campeã distrital all around e Lara Maia venceu as paralelas.
Em iniciadas, a Zona Alta sagrou-se vice-campeã distrital. Neste escalão, Kelly Jorge foi campeã distrital de trave e Laura Moita conquistou a prata no all around e nos saltos, tendo subido ao terceiro lugar no solo e na trave. Maria Pereira ficou em terceiro nos saltos. Em juvenis, a equipa terminou no terceiro lugar. A nível individual, Eva Monserrate venceu as paralelas assimétricas, Sofia Caleiro ficou em segundo nos saltos e Vitória Crispim em terceiro na trave.

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