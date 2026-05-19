19/05/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 19-05-2026

Clube de Ginástica de Torres Novas com vários pódios na ginástica artística

O Clube de Ginástica de Torres Novas (CGTN) voltou a destacar-se nas provas distritais de Ginástica Artística Masculina e Feminina realizadas no Ginásio Municipal de Torres Novas.

O Clube de Ginástica de Torres Novas (CGTN) voltou a destacar-se nas provas distritais de Ginástica Artística Masculina e Feminina realizadas no Ginásio Municipal de Torres Novas, conquistando títulos distritais nos escalões de benjamins e infantis e reunindo um total de 80 ginastas em competição. A prova foi organizada pela Associação de Ginástica de Santarém e coorganizada pela União Desportiva e Recreativa da Zona Alta (UDRZA).
No Encontro de Benjamins e no Campeonato Distrital de Infantis masculinos, apesar do carácter formativo da prova, onde a participação dos atletas é valorizada acima dos resultados, o CGTN sagrou-se vice-campeão distrital no escalão de benjamins com os ginastas Gabriel Gameiro, Gustavo Gameiro, Vicente Mimoso, Diogo Costa, Dinis Costa, Diego Morais e Tomás Nobre. Já no escalão de infantis, o clube participou com Rodrigo Leitão, que realizou uma prova sem falhas.
O CGTN esteve novamente em destaque ao sagrar-se campeão distrital de benjamins e infantis na Ginástica Artística feminina. O clube sublinha que os ginastas foram acompanhados ao longo da competição toda pelos treinadores Sandra Brites, Susana Bonito e Tomás Brites, pela monitora Madalena Martins e por estagiárias do curso profissional de Desporto do Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves.
FOTO - CGTN

