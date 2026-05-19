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Desporto | 19-05-2026 21:00

Ginastas do Ateneu Cartaxense regressam da Suécia com seis medalhas

Ginastas do Ateneu Cartaxense regressam da Suécia com seis medalhas
FOTO - Ateneu Artístico Cartaxense
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O Ateneu Artístico Cartaxense conquistou seis medalhas na FrivoltenCup, competição internacional de trampolins que decorreu na Suécia.

O Ateneu Artístico Cartaxense regressou da Suécia com seis medalhas na 40.ª edição da FrivoltenCup, competição internacional de ginástica de trampolins realizada em Herrljunga, Suécia, nos dias 15 e 16 de Maio. As atletas Erika Casimiro e Madalena Costa conquistaram as medalhas de ouro nos seus escalões.
Erika Casimiro sagrou-se campeã em Duplo Mini Trampolim no escalão U15-16. Madalena Costa somou dois pódios, ao conquistar o ouro em Duplo Mini Trampolim e prata em Trampolim, ambos no escalão U12. Maria Caridade e Vicente Dias conquistaram a prata em Duplo Mini Trampolim U12, e Sara Martins fechou o quadro de medalhas com o bronze na mesma disciplina e escalão.
O clube garantiu ainda numerosas presenças em finais. Em Trampolim U12, Sara Martins e Madalena Costa apuraram-se para a final individual. No Duplo Mini Trampolim U12, chegaram à final Maria Caridade, Madalena Costa, Vicente Dias, Sara Martins, Maria Clara Verças e Francisca Almeida. Francisco Gameiro e Leonor Marcelino alcançaram a final de Duplo Mini Trampolim U13-14 e Leonor Trindade apurou-se para a final de Trampolim U15-16.

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