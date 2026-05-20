Barquinha lança concurso para construção e exploração de campos de padel

A Câmara de Vila Nova da Barquinha abriu concurso público para a concepção, construção e concessão do direito de exploração de campos de padel e respectivo edifício de apoio no Centro Municipal de Actividade Física AQUAGYM. A iniciativa pretende reforçar a oferta desportiva do concelho, apostando numa modalidade que tem vindo a crescer em popularidade nos últimos anos.

A abertura do procedimento foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara, tendo o aviso sido posteriormente publicado em Diário da República. O município refere que os interessados podem apresentar propostas até às 16h00 do dia 6 de Junho e que o projecto prevê a instalação dos campos de padel e de um edifício de apoio junto ao AQUAGYM, criando novas condições para a prática desportiva e para a dinamização daquele espaço municipal. Segundo a autarquia, o "acto público de abertura" das propostas está marcado para as 10h00 do primeiro dia útil seguinte ao encerramento do prazo de candidaturas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.