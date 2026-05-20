Desporto | 20-05-2026 11:42
Carlos Fernandes deixa comando técnico da União de Santarém
Clube anunciou a saída do treinador através de um comunicado oficial e já se encontra à procura de novo técnico.
A União Desportiva de Santarém anunciou na tarde de 19 de Maio a saída do treinador Carlos Fernandes num comunicado oficial, deixando o comando técnico da equipa principal da equipa escalabitana após duas épocas e meia. Em comunicado, a União Desportiva de Santarém agradece ao treinador e a toda a sua equipa técnica pelo profissionalismo, dedicação e ambição. Carlos Fernandes afirma ter sido um orgulho representar as cores da UD Santarém, acrescentando que “Foram duas épocas e meia de crescimento para o nosso Clube, para mim e para todos os que me acompanharam neste percurso”, deixando um agradecimento especial a quem lhe deu a oportunidade de treinar e a todos os jogadores com quem trabalhou. A União de Santarém ainda não anunciou quem será o próximo treinador da equipa escalabitana, contudo, a divulgação estará para breve.
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