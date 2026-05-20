Fim-de-semana desportivo mobilizou centenas de participantes no Entroncamento

O Entroncamento recebeu, nos dias 16 e 17 de Maio, um conjunto de iniciativas desportivas que juntaram centenas de participantes em diferentes espaços do concelho, promovendo a prática de actividade física, o convívio e o espírito desportivo entre atletas de várias idades.

Nos campos de ténis decorreram os circuitos Spin e MiniSpin, competições dirigidas aos atletas mais jovens enquanto que na pista de atletismo, o CLAC Entroncamento dinamizou o programa Kids Athletics, uma actividade de iniciação ao atletismo através de jogos e desafios adaptados às crianças.

No dia 16 decorreu ainda o OPEN Zona Centro – 4ª etapa W. Kids, nas modalidades de Luta Greco-Romana, Livre Olímpica e Feminina, numa organização conjunta da Federação Portuguesa de Lutas Amadoras (FPLA) e da ANAMMDA. No dia 17 foi disputada a Supertaça de Futsal, organizada pela Associação de Futebol de Santarém, com o CB Golegã a vencer o CD “Os Patos” por 3-1, e realizou-se também a Estafeta da Família, que reuniu participantes de diferentes gerações numa celebração do desporto em ambiente familiar.

O Pavilhão Desportivo Municipal recebeu igualmente várias competições ao longo dos dois dias. A Câmara do Entroncamento destaca o envolvimento dos clubes, associações, famílias e entidades organizadoras no evento, sublinhando o ambiente de participação e dinamismo vivido no concelho durante os dois dias de actividades desportivas.