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Desporto | 21-05-2026 10:00

Clube de Natação de Rio Maior em destaque no atletismo

Clube de Natação de Rio Maior em destaque no atletismo
FOTO - CNRM
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Filipe Vitorino venceu o Grande 3.º Prémio da Foz do Arelho. Juliana Vieira e Rodrigo Ribeiro foram convocados para a selecção da Associação de Atletismo de Santarém.

O Clube de Natação de Rio Maior registou resultados de relevo no atletismo no dia 16 de Maio, com Filipe Vitorino a vencer o Grande 3.º Prémio da Foz do Arelho, conquistando o 1.º lugar da classificação geral e o 1.º lugar sénior masculino. Já Juliana Vieira alcançou o 5.º lugar no Campeonato Nacional de Estrada Sub-18 em marcha, disputado em Rio Maior, terminando os 5 km com o tempo de 26m24s.
Os bons resultados tiveram reflexo nas convocatórias para representação regional, com Juliana Vieira e Rodrigo Ribeiro a serem chamados à selecção da Associação de Atletismo de Santarém para o Olímpico Jovem Nacional 2026, em Albufeira. Juliana competirá nos 3000 metros marcha em Sub-18 femininos e Rodrigo nos 3000 metros marcha em Sub-16 masculinos.

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