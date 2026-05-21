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Desporto | 21-05-2026 17:28

Gonçalo Carvalho é o novo treinador da União de Santarém

Gonçalo Carvalho é o novo treinador da União de Santarém
Gonçalo Carvalho, novo treinador da equipa sénior da UDS, juntamente com Pedro Patrício, Presidente da União Desportiva de Santarém. FOTO UDS
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Gonçalo Carvalho foi o nome escolhido pela direcção da União Desportiva de Santarém para suceder a Carlos Fernandes à frente da equipa principal sénior de futebol que vai disputar a Liga 3 na temporada 2026/27.

Gonçalo Carvalho foi o nome escolhido pela direcção da União Desportiva de Santarém para suceder a Carlos Fernandes à frente da equipa principal sénior de futebol que vai disputar a Liga 3 na temporada 2026/27. O novo treinador assume este desafio integrado num projecto desportivo ambicioso, sustentado no crescimento contínuo da União Desportiva de Santarém enquanto clube de referência da região do Ribatejo e presença consolidada no panorama do futebol nacional,diz o clube liderado por Pedro Patrício.

Nas primeiras declarações enquanto treinador da União de Santarém, Gonçalo Carvalho declarou que “é uma honra assumir o comando técnico do clube de referência da região do Ribatejo”. E acrescentou que “trabalho, respeito e ambição estarão presentes todos os dias” tendo em conta o objectivo de construir uma equipa competitiva, forte e à altura da história da UDS. “Com o apoio e a paixão dos nossos sócios e adeptos, queremos superar o que foi feito na época anterior e levar a UDS ainda mais longe”, concluiu.

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