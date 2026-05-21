Desporto | 21-05-2026 07:00
Pedrógão Triatlo consolida liderança do Nacional Jovem de Triatlo em estafetas
FOTO - Pedrógão Triatlo
O Pedrógão Triatlo somou quatro pódios na prova disputada no Sabugal, ficando classificado em 1.º lugar entre os 14 clubes participantes.
O Pedrógão Triatlo conquistou a vitória colectiva na 4.ª etapa do Campeonato Nacional Jovem de Triatlo, disputada no formato de estafetas no Sabugal. O clube apresentou 16 equipas, alcançando a 1.ª posição entre os 14 clubes participantes de todo o país. Ao longo da prova, o clube somou quatro lugares de pódio em 12 possíveis, reflectindo o nível competitivo dos seus jovens atletas. Com este resultado, o Pedrógão Triatlo consolidou a liderança provisória do Campeonato Nacional Jovem, numa época que continua a ser marcada por resultados de grande destaque.
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