Desporto | 21-05-2026 10:59
Samora Correia recebe mais de 200 jovens atletas na primeira edição do Puro Ribatejo Cup
Foto ilustrativa
A competição decorre entre 19 e 21 de Junho e junta equipas dos escalões de sub-11 e sub-13 oriundas de várias associações de futebol do país.
Samora Correia vai ser palco, entre 19 e 21 de Junho, da primeira edição do Puro Ribatejo Cup, torneio de futebol jovem que vai reunir 16 equipas e mais de 200 atletas dos escalões de sub-11 e sub-13.
A iniciativa pretende promover não só a competição desportiva, mas também o convívio, o espírito de equipa e a partilha entre jovens jogadores provenientes de diferentes regiões do país. As equipas participantes representam associações de futebol de Santarém, Setúbal, Évora, Lisboa, Coimbra e Horta, nos Açores.
O Puro Ribatejo Cup é co-organizado pelo Grupo Desportivo de Samora Correia e por um grupo de pais ligados ao clube, numa aposta que pretende contribuir para afirmar Samora Correia como pólo de referência na promoção do desporto juvenil.
O torneio conta com os apoios da Junta de Freguesia de Samora Correia, da Câmara Municipal de Benavente e do Turismo do Alentejo e Ribatejo.
Ao longo dos três dias de competição, a organização espera a presença de centenas de familiares, adeptos e visitantes, num evento que deverá também contribuir para a dinamização económica e turística da região. A primeira edição do Puro Ribatejo Cup apresenta-se como uma celebração do futebol jovem, do fair play e da identidade ribatejana.
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