Vencedor do Campeonato Amador Futsal Ribatejo decide-se no sábado

O Campeonato Amador Futsal Ribatejo vai ser decidido no próximo sábado, 23 de Maio, no pavilhão da escola de Fazendas de Almeirim, onde se defrontam na final US Sport Club e Demónios de Santarém.

O US Sport Club recuperou de uma desvantagem de um golo frente ao Azinhaga e venceu por 3-1, com destaque para a grande exibição do guarda-redes Tomás Carmo, apurando-se com um agregado de 3-2. Já os Demónios de Santarém surpreenderam a Pastelaria Cristal, que realizava uma temporada quase perfeita, empatando a 2-2 e passando com um agregado de 6-5, graças à vantagem conquistada na primeira mão. Joaquim Cristo foi o grande destaque dos Demónios, apontando o seu 15º golo na partida.

A Azinhaga e a Pastelaria Cristal disputarão o terceiro lugar. O dia incluirá ainda a entrega de prémios da época, com todos os jogos transmitidos em direto no canal de YouTube do CAF Ribatejo.

