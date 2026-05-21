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Desporto | 21-05-2026 09:58

Vencedor do Campeonato Amador Futsal Ribatejo decide-se no sábado

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US Sport Club e Demónios de Santarém defrontam-se na final, que vai decorrer no pavilhão da escola de Fazendas de Almeirim.

O Campeonato Amador Futsal Ribatejo vai ser decidido no próximo sábado, 23 de Maio, no pavilhão da escola de Fazendas de Almeirim, onde se defrontam na final US Sport Club e Demónios de Santarém.
O US Sport Club recuperou de uma desvantagem de um golo frente ao Azinhaga e venceu por 3-1, com destaque para a grande exibição do guarda-redes Tomás Carmo, apurando-se com um agregado de 3-2. Já os Demónios de Santarém surpreenderam a Pastelaria Cristal, que realizava uma temporada quase perfeita, empatando a 2-2 e passando com um agregado de 6-5, graças à vantagem conquistada na primeira mão. Joaquim Cristo foi o grande destaque dos Demónios, apontando o seu 15º golo na partida.
A Azinhaga e a Pastelaria Cristal disputarão o terceiro lugar. O dia incluirá ainda a entrega de prémios da época, com todos os jogos transmitidos em direto no canal de YouTube do CAF Ribatejo.

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