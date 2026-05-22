Clube de Ginástica de Torres Novas com vários títulos no Distrital de Ginástica Artística

Os ginastas Guilherme Gameiro e Paulo Borges, do Clube de Ginástica de Torres Novas (CGTN), sagraram-se campeões distritais de juvenis e juniores, respectivamente, na disciplina de ginástica artística. O Campeonato Distrital de Ginástica Artística da Divisão Base decorreu no Ginásio Municipal de Torres Novas, tendo o clube colaborado na organização.

O CGTN esteve também em excelente nível na competição feminina. Na divisão base, Vitória Pissarreira alcançou o titulo de campeã distrital de juvenis e ainda subiu ao pódio em primeiro lugar no solo e em segundo lugar na trave e nos saltos. Sofia Moreira alcançou o terceiro lugar nas paralelas. Vitória Pissarreira, Sofia Moreira, Camila Soares, Kyara Morais, Maria Joana Santos, Rosarinho Rodrigues e Valentina Almeirão sagraram-se vice-campeãs distritais por equipas.

No escalão de infantis, ginasta Leonor Santos, alcançou o segundo lugar no solo e o terceiro lugar na trave. No escalão de juniores, Maria Ramos triunfou nas paralelas e no solo e ficou em segundo lugar na trave. No escalão de seniores, Lorena Pereira alcançou o primeiro lugar na trave e sagrou-se vice-campeã distrital. Eva Lopes ficou em terceiro lugar na trave. As ginastas Lorena Pereira, Eva Lopes, Inês Lopes e Maria Serrão sagraram-se vice-campeãs distritais por equipas. A competição contou com mais de 200 ginastas em prova.