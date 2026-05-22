CRIB junta mais de 160 participantes em encontro de canoagem adaptada

O 8.º Encontro de Canoagem Adaptada do Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB) juntou quinta-feira, 21 de Maio, mais de centena e meia de participantes de várias instituições dos distritos de Santarém e Lisboa, no Parque de Merendas da Praia Doce, em Salvaterra de Magos.

A iniciativa, promovida pelo CRIB, integrou o calendário anual da Associação de Desporto Especial de Santarém e reuniu 12 instituições de apoio à deficiência.

Segundo a organização, participaram cerca de 90 utentes e alunos, num total que ultrapassou os 160 participantes, incluindo técnicos, voluntários e parceiros envolvidos na actividade.

O encontro teve como objectivo incentivar a prática desportiva adaptada e criar momentos de convívio e partilha entre instituições, num ambiente marcado pela participação de pessoas com deficiência, equipas técnicas e entidades parceiras.