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Desporto | 22-05-2026 16:51

CRIB junta mais de 160 participantes em encontro de canoagem adaptada

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A Praia Doce, em Salvaterra de Magos, voltou a ser ponto de encontro para utentes, alunos, técnicos, voluntários e instituições ligados ao desporto especial.

O 8.º Encontro de Canoagem Adaptada do Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB) juntou quinta-feira, 21 de Maio, mais de centena e meia de participantes de várias instituições dos distritos de Santarém e Lisboa, no Parque de Merendas da Praia Doce, em Salvaterra de Magos.
A iniciativa, promovida pelo CRIB, integrou o calendário anual da Associação de Desporto Especial de Santarém e reuniu 12 instituições de apoio à deficiência.
Segundo a organização, participaram cerca de 90 utentes e alunos, num total que ultrapassou os 160 participantes, incluindo técnicos, voluntários e parceiros envolvidos na actividade.
O encontro teve como objectivo incentivar a prática desportiva adaptada e criar momentos de convívio e partilha entre instituições, num ambiente marcado pela participação de pessoas com deficiência, equipas técnicas e entidades parceiras.

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