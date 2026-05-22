Escolas de Mação unem jovens, famílias e comunidade através da dança

O Agrupamento de Escolas Verde Horizonte em Mação, celebrou o Dia Mundial da Dança com uma actividade que envolveu toda a comunidade educativa e alguns parceiros.

A iniciativa, realizada no âmbito do Plano Cultural de Escola “Sussurros do Passado e Ecos no Futuro”, decorreu a 29 de Abril e ficou marcada pela realização de um animado ‘Flashmob’, que reuniu alunos do 2º e 3º ciclo, ensino secundário e profissional, pessoal docente, não docente e famílias, num momento de partilha, alegria e expressão artística através da dança.

As comemorações incluíram um encontro inter-geracional, promovendo a ligação entre diferentes gerações através da arte e da cultura, com a participação da Universidade Sénior de Mação e da Academia Sénior de Penamacor.

A celebração destacou a importância da dança no desenvolvimento dos jovens, actuando como um catalisador que estimula simultaneamente aspectos motores, cognitivos e sócio emocionais e como forma de comunicação, inclusão e aproximação entre pessoas, reforçando os valores de união e participação activa de toda a comunidade escolar.