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Desporto | 22-05-2026 07:00

Escolas de Mação unem jovens, famílias e comunidade através da dança

Escolas de Mação unem jovens, famílias e comunidade através da dança
Dia Mundial da Dança foi celebrada em grande estilo em Mação - foto DR
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Celebração no Dia Mundial da Dança destacou a importância da dança no desenvolvimento dos jovens, reforçando os valores de união e participação.

O Agrupamento de Escolas Verde Horizonte em Mação, celebrou o Dia Mundial da Dança com uma actividade que envolveu toda a comunidade educativa e alguns parceiros.
A iniciativa, realizada no âmbito do Plano Cultural de Escola “Sussurros do Passado e Ecos no Futuro”, decorreu a 29 de Abril e ficou marcada pela realização de um animado ‘Flashmob’, que reuniu alunos do 2º e 3º ciclo, ensino secundário e profissional, pessoal docente, não docente e famílias, num momento de partilha, alegria e expressão artística através da dança.
As comemorações incluíram um encontro inter-geracional, promovendo a ligação entre diferentes gerações através da arte e da cultura, com a participação da Universidade Sénior de Mação e da Academia Sénior de Penamacor.
A celebração destacou a importância da dança no desenvolvimento dos jovens, actuando como um catalisador que estimula simultaneamente aspectos motores, cognitivos e sócio emocionais e como forma de comunicação, inclusão e aproximação entre pessoas, reforçando os valores de união e participação activa de toda a comunidade escolar.

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