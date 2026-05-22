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Desporto | 22-05-2026 10:00

Natação de Rio Maior com vários pódios em Torres Novas

natacao nadar homem
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Rodrigo Iordan Chele venceu os 100 metros costas e foi vice-campeão nos 200 metros estilos e nos 100 metros livres.

O Clube de Natação de Rio Maior participou no 7.º Torneio Distrital Nadador Completo – Cadetes, realizado em Torres Novas, com Rodrigo Iordan Chele a destacar-se como o melhor atleta da equipa. O jovem nadador venceu os 100 metros costas e subiu ao pódio como vice-campeão nos 200 metros estilos e nos 100 metros livres.
Nas categorias femininas, o clube também subiu ao pódio, com Barbara Huang a alcançar o 2.º lugar nos 100 metros estilos e Lana Pereira Lopes a conquistar o 3.º lugar na mesma distância. O CNRM terminou na 6.ª posição colectiva com um total de 254 pontos, numa prova que colocou à prova a versatilidade técnica dos jovens nadadores.

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