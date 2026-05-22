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Desporto | 22-05-2026 12:00

Rally de Lisboa passa por Alenquer com apoio municipal

Rally de Lisboa passa por Alenquer com apoio municipal
FOTO Ricardo Oliveira
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Alenquer vai voltar a receber o Rally de Lisboa 2026. O evento integra o Campeonato de Portugal de Ralis e decorre em Maio.

O concelho de Alenquer vai voltar a receber o Rally de Lisboa 2026. A câmara aprovou a minuta de um contrato-programa de patrocínio financeiro no valor de 15 mil euros à prova automobilística.
O apoio destina-se à realização da competição, que decorre entre 28 e 30 de Maio e que, pela primeira vez, integra o Campeonato de Portugal de Ralis absoluto, a principal competição do desporto automóvel em território nacional.
Alenquer acolherá uma Prova Especial de Classificação (PEC) com 16,250 quilómetros, agendada para os dias 29 e 30 de Maio.
A prova é organizada pelo Clube de Promoção de Karting e Automobilismo (CPKA), entidade de utilidade pública desportiva, sendo considerada uma das mais relevantes competições do calendário nacional de ralis.

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