Rally de Lisboa passa por Alenquer com apoio municipal

O concelho de Alenquer vai voltar a receber o Rally de Lisboa 2026. A câmara aprovou a minuta de um contrato-programa de patrocínio financeiro no valor de 15 mil euros à prova automobilística.

O apoio destina-se à realização da competição, que decorre entre 28 e 30 de Maio e que, pela primeira vez, integra o Campeonato de Portugal de Ralis absoluto, a principal competição do desporto automóvel em território nacional.

Alenquer acolherá uma Prova Especial de Classificação (PEC) com 16,250 quilómetros, agendada para os dias 29 e 30 de Maio.

A prova é organizada pelo Clube de Promoção de Karting e Automobilismo (CPKA), entidade de utilidade pública desportiva, sendo considerada uma das mais relevantes competições do calendário nacional de ralis.