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Desporto | 23-05-2026 10:00

Jornadas Desportivas levam modalidades e convívio ao Estádio de Fátima

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Junta de Freguesia de Fátima promove, no domingo, 31 de Maio, as Jornadas Desportivas 2026, uma iniciativa que pretende mostrar à comunidade a diversidade da prática desportiva existente na freguesia.

O Estádio Municipal Papa Francisco, em Fátima, concelho de Ourém, recebe no dia 31 de Maio, a partir das 09h00, as Jornadas Desportivas 2026, organizadas pela Junta de Freguesia de Fátima em parceria com as associações locais. A iniciativa tem como principal objectivo dar a conhecer à população as várias modalidades desportivas praticadas na freguesia, promovendo também o convívio entre atletas, associações, famílias e comunidade em geral. Ao longo do dia vão estar em destaque modalidades como atletismo, caminhada, BTT, artes marciais, futebol, voleibol, dança e movimento, ténis de mesa e matraquilhos, num programa pensado para envolver diferentes idades e públicos.
Segundo a Junta de Freguesia de Fátima, o evento pretende valorizar o trabalho desenvolvido pelas associações locais e incentivar a prática desportiva como factor de saúde, participação cívica e dinamização comunitária. As Jornadas Desportivas terminam em ambiente de festa, com a actuação do DJ Saint, marcada para as 17h30.

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