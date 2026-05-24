Desporto | 24-05-2026 13:07
Fazendense é campeão distrital de Santarém em futebol
FOTO DR
Clube de Fazendas de Almeirim conquistou um lugar no Campeonato de Portugal. Mação ficou no segundo lugar com menos um ponto e qualificou-se para a Taça de Portugal.
A equipa sénior da Associação Desportiva Fazendense sagrou-se campeã da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém ao vencer o Amiense por 4-0, na última jornada do campeonato, totalizando 74 pontos na prova. Com esse título, o clube do concelho de Almeirim conquista um lugar no Campeonato de Portugal.
A Associação Desportiva de Mação ficou no segundo lugar com menos um ponto que o emblema de Fazendas de Almeirim e qualificou-se para a Taça de Portugal. O CD Torres Novas fechou o pódio com 63 pontos. Descem de divisão três históricos do futebol distrital: Riachense, Cartaxo e Tramagal.
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