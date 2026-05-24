uma parceria com o Jornal Expresso
24/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 24-05-2026 13:07

Fazendense é campeão distrital de Santarém em futebol

Fazendense é campeão distrital de Santarém em futebol
FOTO DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Clube de Fazendas de Almeirim conquistou um lugar no Campeonato de Portugal. Mação ficou no segundo lugar com menos um ponto e qualificou-se para a Taça de Portugal.

A equipa sénior da Associação Desportiva Fazendense sagrou-se campeã da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém ao vencer o Amiense por 4-0, na última jornada do campeonato, totalizando 74 pontos na prova. Com esse título, o clube do concelho de Almeirim conquista um lugar no Campeonato de Portugal.
A Associação Desportiva de Mação ficou no segundo lugar com menos um ponto que o emblema de Fazendas de Almeirim e qualificou-se para a Taça de Portugal. O CD Torres Novas fechou o pódio com 63 pontos. Descem de divisão três históricos do futebol distrital: Riachense, Cartaxo e Tramagal.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Vale Tejo
    20-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região