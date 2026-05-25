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Desporto | 25-05-2026 07:00

Casa do Benfica da Golegã distinguida com votos de louvor

Casa do Benfica da Golegã distinguida com votos de louvor
foto AF Santarém
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Autarquia homenageou atletas e equipas durante a reunião de câmara que se realizou no dia 21 de Maio.

A Câmara Municipal da Golegã aprovou por unanimidade votos de louvor às três secções desportivas da Casa do Benfica da Golegã, futsal, voleibol e kempo, em reconhecimento pelos resultados alcançados ao longo da presente época. Na modalidade de futsal, a equipa sénior sagrou-se campeã ao conquistar a Taça do Ribatejo, o Campeonato Distrital e a Supertaça. No kempo, o clube destacou-se a nível nacional com cinco atletas em pódios. Na modalidade de voleibol, a equipa feminina sagrou-se vice-campeã no campeonato regional.
O vice-presidente da autarquia, Diogo Rosa, que propôs a aprovação dos votos de louvor, destacou ainda os resultados do clube juvenil Tejo de Honra, que, embora ainda não reúna as condições para a atribuição de votos de louvor, “percorre um bom caminho para se poderem sagrar campeões em vários escalões” nas etapas do campeonato nacional.

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