Casa do Benfica da Golegã distinguida com votos de louvor

A Câmara Municipal da Golegã aprovou por unanimidade votos de louvor às três secções desportivas da Casa do Benfica da Golegã, futsal, voleibol e kempo, em reconhecimento pelos resultados alcançados ao longo da presente época. Na modalidade de futsal, a equipa sénior sagrou-se campeã ao conquistar a Taça do Ribatejo, o Campeonato Distrital e a Supertaça. No kempo, o clube destacou-se a nível nacional com cinco atletas em pódios. Na modalidade de voleibol, a equipa feminina sagrou-se vice-campeã no campeonato regional.

O vice-presidente da autarquia, Diogo Rosa, que propôs a aprovação dos votos de louvor, destacou ainda os resultados do clube juvenil Tejo de Honra, que, embora ainda não reúna as condições para a atribuição de votos de louvor, “percorre um bom caminho para se poderem sagrar campeões em vários escalões” nas etapas do campeonato nacional.