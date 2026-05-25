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Desporto | 25-05-2026 18:00

Clube de Natação de Rio Maior soma pódios no atletismo e na natação

ensino natacao nadar alunos
foto ilustrativa
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Atletas do Clube de Natação de Rio Maior estiveram em evidência em duas frentes competitivas, com vitórias, pódios e chamadas à selecção distrital, confirmando a vitalidade desportiva do emblema riomaiorense.

O Clube de Natação de Rio Maior voltou a estar em destaque, não só nas piscinas, mas também nas pistas e estradas. No atletismo, Filipe Vitorino venceu o Grande 3.º Prémio da Foz do Arelho, alcançando o 1.º lugar da classificação geral e o 1.º lugar no escalão sénior masculino, com o tempo de 29 minutos e 59 segundos. Também em bom plano esteve Juliana Vieira, que obteve o 5.º lugar no Campeonato Nacional de Estrada Sub-18, realizado em Rio Maior, concluindo os 5 quilómetros marcha em 26 minutos e 24 segundos. Os resultados alcançados tiveram reflexo nas convocatórias regionais. Juliana Vieira e Rodrigo Ribeiro foram chamados à Selecção da Associação de Atletismo de Santarém para participarem no Olímpico Jovem Nacional 2026, que se realiza em Albufeira. Juliana vai competir nos 3000 metros marcha, em Sub-18 femininos, enquanto Rodrigo Ribeiro participará nos 3000 metros marcha, em Sub-16 masculinos.
Na natação, o Clube de Natação de Rio Maior também deu cartas no 7.º Torneio Distrital Nadador Completo – Cadetes, realizado em Torres Novas. O grande destaque da equipa foi Rodrigo Iordan Chele, que venceu os 100 metros costas e foi vice-campeão nos 200 metros estilos e nos 100 metros livres. No sector feminino, Barbara Huang conquistou o 2.º lugar nos 100 metros estilos, enquanto Lana Pereira Lopes alcançou o 3.º lugar na mesma prova. Colectivamente, o Clube de Natação de Rio Maior terminou na 6.ª posição, com 254 pontos, numa competição marcada pela exigência técnica e pela versatilidade dos jovens nadadores.

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