Paulo Moreira vence Backyard Trilho dos Cágados com marca histórica de 268 quilómetros
Atleta do Grupo Desportivo Pinheiro Grande completou 40 voltas em Vila Chã de Ourique, bateu o recorde do circuito e entrou no restrito grupo de portugueses com 40 ou mais voltas em provas Backyard Ultra.
Paulo Moreira escreveu uma das páginas mais bonitas da Backyard Trilho dos Cágados, em Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo, ao vencer a prova com 40 voltas completas, num total de cerca de 268 quilómetros. O atleta do Grupo Desportivo Pinheiro Grande resistiu mais de um dia e meio em competição e foi o último homem de pé. A prova, integrada no calendário Backyard Ultra, decorre num percurso circular de 6.706 metros, com partida no Parque de Merendas de Vila Chã de Ourique, e obriga os atletas a completar uma volta por hora até restar apenas um concorrente em prova.
Com este resultado, Paulo Moreira tornou-se o novo recordista do circuito de Vila Chã de Ourique, superando as 34 voltas alcançadas anteriormente por António Pinto. O atleta melhorou também o seu recorde pessoal, depois de em 2025 ter terminado a mesma prova como assistente, com 33 voltas, um desempenho que já o tinha colocado entre os nomes a ter em conta na modalidade. A marca das 40 voltas tem ainda impacto nacional. Paulo Moreira sobe do 15.º para o 5.º lugar entre os pré-seleccionados portugueses para o Mundial de Backyard Ultra de Outubro e passa a integrar o grupo restrito dos atletas nacionais que conseguiram atingir ou ultrapassar as 40 voltas neste exigente formato competitivo.
Ao longo da prova, o atleta enfrentou o calor, a noite, o desgaste físico acumulado e a inevitável batalha mental de dezenas de horas sem dormir. O feito deixa uma marca no circuito português de Backyard Ultra e projecta Paulo Moreira para outro patamar da ultradistância nacional.