Bruno Barros conquista o Open de Aveiro de Judo

O judoca do Sport Clube Operário de Cem Soldos Bruno Barros venceu os cinco combates na categoria de -66kg e somou pontos para o Ranking Nacional rumo ao Campeonato Nacional de Seniores.

O judoca do Sport Clube Operário de Cem Soldos (SCOCS) Bruno Barros venceu o Open Seniores de Aveiro, organizado pela Associação Distrital de Judo de Aveiro. O atleta do SCOCS competiu na categoria de -66kg, onde estavam inscritos 23 atletas, e somou cinco vitórias em cinco combates disputados.

O judoca, que já estava apurado para o Campeonato Nacional de Seniores de Novembro de 2026 na sequência da medalha de bronze conquistada na última edição, aproveitou a prova para acumular pontos no ranking nacional na sua categoria de peso.