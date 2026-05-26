Desporto | 26-05-2026 17:58
Bruno Barros conquista o Open de Aveiro de Judo
FOTO SCOCS
O judoca do Sport Clube Operário de Cem Soldos Bruno Barros venceu os cinco combates na categoria de -66kg e somou pontos para o Ranking Nacional rumo ao Campeonato Nacional de Seniores.
O judoca do Sport Clube Operário de Cem Soldos (SCOCS) Bruno Barros venceu o Open Seniores de Aveiro, organizado pela Associação Distrital de Judo de Aveiro. O atleta do SCOCS competiu na categoria de -66kg, onde estavam inscritos 23 atletas, e somou cinco vitórias em cinco combates disputados.
O judoca, que já estava apurado para o Campeonato Nacional de Seniores de Novembro de 2026 na sequência da medalha de bronze conquistada na última edição, aproveitou a prova para acumular pontos no ranking nacional na sua categoria de peso.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1771
20-05-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1771
20-05-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1771
20-05-2026
Capa Vale Tejo
20-05-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região