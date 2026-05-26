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Desporto | 26-05-2026 17:58

Bruno Barros conquista o Open de Aveiro de Judo

Bruno Barros conquista o Open de Aveiro de Judo
FOTO SCOCS
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O judoca do Sport Clube Operário de Cem Soldos Bruno Barros venceu os cinco combates na categoria de -66kg e somou pontos para o Ranking Nacional rumo ao Campeonato Nacional de Seniores.

O judoca do Sport Clube Operário de Cem Soldos (SCOCS) Bruno Barros venceu o Open Seniores de Aveiro, organizado pela Associação Distrital de Judo de Aveiro. O atleta do SCOCS competiu na categoria de -66kg, onde estavam inscritos 23 atletas, e somou cinco vitórias em cinco combates disputados.
O judoca, que já estava apurado para o Campeonato Nacional de Seniores de Novembro de 2026 na sequência da medalha de bronze conquistada na última edição, aproveitou a prova para acumular pontos no ranking nacional na sua categoria de peso.

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