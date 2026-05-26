Clube Náutico de Abrantes conquista dois títulos distritais em ginástica artística

O Clube Náutico de Abrantes conquistou dois títulos distritais por equipas e somou 37 medalhas no Campeonato Distrital de Ginástica Artística Masculina da Associação de Ginástica de Santarém. Em termos coletivos, sagrou-se campeão distrital por equipas nos escalões de juvenis e seniores, e alcançou ainda o título de vice-campeão distrital por equipas nos escalões de iniciados e juniores.

No plano individual, os ginastas do clube conquistaram um total de 37 medalhas, no desempenho global de elevado nível e de grande consistência competitiva. No escalão de seniores, o grande destaque vai para Miguel Pereira, que se sagrou campeão distrital, conquistando ainda a medalha de ouro em solo, cavalo e argolas, a medalha de prata em salto e paralelas, e a medalha de bronze em barra fixa.

Também João Batista esteve em excelente plano ao arrecadar o título de vice-campeão distrital, somando a medalha de ouro em salto, paralelas e barra fixa, a medalha de prata em solo e cavalo, e a medalha de bronze em argolas. Diogo Rainho Gil alcançou o título de ante vice-campeão distrital, juntando a medalha de prata em argolas e barra fixa, e a medalha de bronze em solo, cavalo, salto e paralelas. Rodrigo Silva rubricou igualmente uma participação muito regular, com destaque para o 4.º lugar da classificação geral.

No escalão de juniores, Gabriel Silva esteve em evidência ao conquistar a medalha de ouro em salto e a medalha de bronze em paralelas. Francisco Ganhão, Miguel Dias e Ricardo Silva contribuíram igualmente para o excelente desempenho colectivo, ajudando a equipa a alcançar o título de vice-campeão distrital.

Entre os juvenis, Tiago Botequilha alcançou o 3.º lugar da classificação geral, somando ainda a medalha de ouro em salto e barra fixa e a medalha de bronze em solo, argolas e paralelas. Ruben Silva conquistou a medalha de bronze em solo, enquanto Salvador Gomes alcançou igualmente um lugar de pódio ao conquistar a medalha de bronze em barra fixa. João Nuno Lopes, Tiago Barroso e os restantes elementos da equipa deram igualmente um contributo importante para a conquista do título coletivo de campeão distrital.