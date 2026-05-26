Hóquei Clube de Santarém com vários pódios no Distrital de Patinagem Artística
O Hóquei Clube de Santarém participou com seis atletas no Campeonato Distrital de Patinagem Artística - Patinagem Livre + Solo Dance 2026, organizado pela Associação de Patinagem do Ribatejo, tendo conquistado diversos títulos e outros lugares de pódio.
Em patinagem livre, Maria do Céu Fernandes foi campeã no escalão de iniciados e Mariana Rosa ficou em 3° lugar na mesma prova. Dinis Azinheira Ricardo foi campeão distrital em cadetes e Sara Militão foi terceira em juniores. Em solo dance, Maria do Céu Fernandes foi também campeã em iniciados e Madalena Gorjão venceu na categoria de juniores. Margarida Talhão foi segunda em iniciados e Maria Leonor Firmino obteve o mesmo lugar em cadetes. Maria Madalena Regueira foi terceira em cadetes.
Colectivamente, o Hóquei Clube de Santarém classificou-se em 3 ° lugar entre as doze equipas em prova na especialidade de patinagem e obteve o 1° lugar em Solo Dance de entre as duas equipas em competição. Dos nove atletas que participaram no Campeonato Distrital, em Tomar, oito conseguiram classificar-se para os 4° e 5 opens nacionais de apuramento para o Campeonato Nacional da modalidade.