uma parceria com o Jornal Expresso
26/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 26-05-2026 15:00

“Os Cansados” de Marinhais promovem 21.º Passeio de Cicloturismo

“Os Cansados” de Marinhais promovem 21.º Passeio de Cicloturismo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A iniciativa, organizada pelo Núcleo de Cicloturismo Cansados de Marinhais, secção desportiva da JUVEMAR, inclui lanche, almoço, sorteio e lembranças para os participantes.

O Núcleo de Cicloturismo “Os Cansados” de Marinhais, da Juvemar - Associação de Formação Cultural da Juventude de Marinhais -, promove, no dia 31 de Maio, o 21.º Passeio de Cicloturismo “Terras do Ribatejo”, pelo concelho de Salvaterra de Magos.
A concentração está marcada para as 08h15, junto ao Pavilhão das Festas de Marinhais, estando a partida prevista para as 09h00. A chegada, que corresponde à meta, será no largo da comissão de festas.
O passeio terá cerca de 60 quilómetros, com velocidade máxima de 25 quilómetros por hora, e contará este ano com filmagens com avião e uma surpresa “extra”, segundo a informação divulgada pela organização.
As inscrições decorrem até 28 de Maio. A participação no passeio custa sete rodas, sendo que a inscrição com almoço tem o valor de 15 rodas e apenas o almoço custa 12 rodas.
A organização anuncia ainda lembranças para todos os participantes, bem como distinções para o ciclista mais antigo, o ciclista mais jovem, a equipa com mais ciclistas e a equipa mais distante. Está também previsto um sorteio com dez prémios, incluindo uma bicicleta.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Vale Tejo
    20-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região