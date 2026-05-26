“Os Cansados” de Marinhais promovem 21.º Passeio de Cicloturismo

O Núcleo de Cicloturismo “Os Cansados” de Marinhais, da Juvemar - Associação de Formação Cultural da Juventude de Marinhais -, promove, no dia 31 de Maio, o 21.º Passeio de Cicloturismo “Terras do Ribatejo”, pelo concelho de Salvaterra de Magos.

A concentração está marcada para as 08h15, junto ao Pavilhão das Festas de Marinhais, estando a partida prevista para as 09h00. A chegada, que corresponde à meta, será no largo da comissão de festas.

O passeio terá cerca de 60 quilómetros, com velocidade máxima de 25 quilómetros por hora, e contará este ano com filmagens com avião e uma surpresa “extra”, segundo a informação divulgada pela organização.

As inscrições decorrem até 28 de Maio. A participação no passeio custa sete rodas, sendo que a inscrição com almoço tem o valor de 15 rodas e apenas o almoço custa 12 rodas.

A organização anuncia ainda lembranças para todos os participantes, bem como distinções para o ciclista mais antigo, o ciclista mais jovem, a equipa com mais ciclistas e a equipa mais distante. Está também previsto um sorteio com dez prémios, incluindo uma bicicleta.