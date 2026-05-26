Sardoal aprova apoio para Trail Terras do Sardão

A Câmara Municipal do Sardoal aprovou na quarta-feira, 20 de Maio, a atribuição de um apoio financeiro ao Grupo Desportivo e Recreativo “Os Lagartos” para a realização da 11.ª edição do Trail Terras do Sardão. De acordo com o presidente da autarquia, Pedro Rosa, o evento deste ano registou uma adesão muito expressiva, obrigando ao alargamento das inscrições dentro dos limites logísticos da organização. A prova conta actualmente com 450 participantes de diferentes modalidades, desde a caminhada ao trail longo. O apoio atribuído pela autarquia destina-se a comparticipar os custos com refeições e abastecimentos aos atletas, o mesmo valor atribuído no ano anterior.

O vereador Miguel Alves destacou a modernização implementada pelo clube ao nível de cobrança de quotas, elogiando a criação de um sistema digital com QR Code e referências multibanco automáticas para o pagamento das cotizações dos sócios.