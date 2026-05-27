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Desporto | 27-05-2026 15:00

Atleta de Torres Novas vence em quatro aparelhos no Nacional de Ginástica Artística

Atleta de Torres Novas vence em quatro aparelhos no Nacional de Ginástica Artística
FOTO CGTN
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Clovis Dias sagrou-se campeão nacional em solo, paralelas, argolas e barra-fixa na 1.ª Divisão Sénior, numa das provas mais importantes da modalidade a nível nacional.

O ginasta Clovis Dias, do Clube de Ginástica de Torres Novas, sagrou-se campeão nacional de Ginástica Artística Masculina da 1.ª Divisão Sénior, no dia 24 de Maio. O atleta torrejano conquistou o título em solo, paralelas, argolas e barra-fixa, e terminou em segundo lugar no cavalo com arções. Clovis Dias esteve em representação do Clube de Ginástica de Torres Novas, bem como da Associação de Ginástica de Santarém. O atleta foi acompanhado pelo treinador do clube, Diogo Soares.

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