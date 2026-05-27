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Desporto | 27-05-2026 15:00

Ginasta Laura Jesus sagra-se campeã nacional em trave olímpica

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A ginasta de Fátima conquistou o ouro na 1.ª Divisão em trave olímpica, o bronze em paralelas assimétricas e o sexto lugar no all-around no Campeonato Nacional de Ginástica Artística realizado em Anadia.

A ginasta sénior Laura Jesus conquistou o título de campeã nacional da 1.ª Divisão em trave olímpica na final por aparelhos do Campeonato Nacional de Ginástica Artística, realizado no Centro de Alto Rendimento da Anadia, nos dias 23 e 24 de Maio. A atleta da Acrobatikdays – Clube de Ginástica de Fátima subiu ainda ao terceiro lugar do pódio em paralelas assimétricas e terminou o concurso all-around no sexto lugar.
Formada em Fátima desde os escalões infantis, sob a orientação do treinador Sérgio Maurício, representa a Acrobatikdays – Clube de Ginástica de Fátima e está filiada na Associação de Ginástica de Santarém, contando ainda com o apoio do Município de Ourém.

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