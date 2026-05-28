Caminhada das Cores volta a encher o Cartaxo de animação

O Ateneu Artístico Cartaxense promove no sábado, 30 de Maio, a 7.ª Caminhada das Cores, que este ano integra a 1.ª edição da iniciativa Longevidade+ e um programa especial dedicado ao Dia da Criança. O evento, já uma referência no concelho, promete voltar a pintar as ruas do Cartaxo com cor, música e convívio intergeracional.

A par da caminhada, decorre a Feira da Saúde e Bem‑Estar, organizada com a Câmara Municipal, que promove hábitos de vida saudáveis e actividades abertas a toda a comunidade.As inscrições mantêm‑se abertas na plataforma lap2go.com, e os participantes podem levantar o kit no secretariado até sábado, às 14h00.

O programa estende‑se ao longo de todo o dia, com insufláveis, pinturas faciais, jogos tradicionais, experiências desportivas, mega aula de Zumba Kids, animação musical com DJ Thiago Riko, explosão Zumba, degustação de vinhos e encerramento no Ateneu Artístico Cartaxense com porco no espeto.

A organização deixa o convite a toda a população para participar “nesta grande festa de cor, saúde e alegria, que une diferentes gerações pelas ruas do Cartaxo”.