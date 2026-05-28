Festival de artes marciais e desportos de combate regressa à Póvoa de Santa Iria

A Póvoa de Santa Iria volta a receber, entre os dias 13 e 21 de Junho, a 5.ª edição do Festival das Artes Marciais e Desportos de Combate, um evento promovido pela Michael Team Loyos Fighting Associação (MTLF).

Durante mais de uma semana, atletas, treinadores, praticantes e visitantes terão oportunidade de participar e assistir a um vasto conjunto de iniciativas dedicadas às artes marciais, promovendo não só o espectáculo desportivo mas também os valores da disciplina, respeito, superação e espírito de equipa.

O programa arranca a 13 de Junho com a Gala dos Exames de Graduação, entre as 10h e as 18h, seguindo-se, à noite, a Gala de Demonstrações, marcada para as 20h. O espectáculo reunirá várias modalidades, entre elas Kempo, Karate, Kickboxing, Capoeira, Boxe, Muay Thai, Krav Maga, MMA, Jiu-Jitsu e Taekwondo.

No dia 14 de Junho realiza-se o Open do Ribatejo - Freestyle, enquanto entre os dias 15 e 19 decorrem aulas experimentais abertas ao público. O festival inclui ainda momentos de formação e sensibilização. No dia 20 de Junho terá lugar um seminário dedicado à nutrição desportiva, seguido de um workshop informativo sobre bullying. Já no dia 21 o encerramento será marcado por um seminário sobre Primeiros Socorros no Desporto de Combate. O evento tem entrada livre.