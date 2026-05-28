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Desporto | 28-05-2026 12:00

Ginastas do Ateneu Cartaxense conquistam seis medalhas na Suécia

Ginastas do Ateneu Cartaxense conquistam seis medalhas na Suécia
Ginastas do Ateneu Cartaxense estiveram em bom plano na Suécia conquistando vários pódios - FOTO - Ateneu Artístico Cartaxense
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O Ateneu Artístico Cartaxense regressou da Suécia com seis medalhas na 40.ª edição da FrivoltenCup.

O Ateneu Artístico Cartaxense regressou da Suécia com seis medalhas na 40.ª edição da FrivoltenCup, competição internacional de ginástica de trampolins realizada em Herrljunga, Suécia, nos dias 15 e 16 de Maio. As atletas Erika Casimiro e Madalena Costa conquistaram as medalhas de ouro nos seus escalões.
Erika Casimiro sagrou-se campeã em Duplo Mini Trampolim no escalão U15-16. Madalena Costa somou dois pódios, ao conquistar o ouro em Duplo Mini Trampolim e prata em Trampolim, ambos no escalão U12. Maria Caridade e Vicente Dias conquistaram a prata em Duplo Mini Trampolim U12, e Sara Martins fechou o quadro de medalhas com o bronze na mesma disciplina e escalão.
O clube garantiu ainda numerosas presenças em finais. Em Trampolim U12, Sara Martins e Madalena Costa apuraram-se para a final individual. No Duplo Mini Trampolim U12, chegaram à final Maria Caridade, Madalena Costa, Vicente Dias, Sara Martins, Maria Clara Verças e Francisca Almeida. Francisco Gameiro e Leonor Marcelino alcançaram a final de Duplo Mini Trampolim U13-14 e Leonor Trindade apurou-se para a final de Trampolim U15-16.

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