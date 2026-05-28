uma parceria com o Jornal Expresso
28/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 28-05-2026 15:00

Judoca Rita Marcelino brilha no Nacional de Juvenis

Judoca Rita Marcelino brilha no Nacional de Juvenis
Rita Marcelino - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A jovem judoca de Salvaterra de Magos não perdeu qualquer combate em Rio Maior e regressou da competição com duas medalhas de ouro.

Rita Marcelino, atleta do Judo Clube de Salvaterra, sagrou-se campeã nacional individual de juvenis, na categoria de menos 44 quilos, no Campeonato Nacional Individual realizado em Rio Maior. A judoca conquistou ainda o título de campeã nacional de equipas juvenis, ao serviço da equipa Construções Norte-Sul, de Almada, arrecadando assim dois títulos nacionais no mesmo fim-de-semana.
Ao longo da competição, Rita Marcelino disputou nove combates sem qualquer derrota, demonstrando domínio técnico, físico e psicológico. A Câmara de Salvaterra de Magos felicitou a atleta pela conquista dos títulos, deixando também uma palavra de reconhecimento aos treinadores, pais e ao Judo Clube de Salvaterra pelos resultados alcançados.
Na mesma competição participaram ainda António Cavaleiro, na categoria de menos 73 quilos, e Henrique Pires, em menos 46 quilos, que não conseguiram alcançar a qualificação.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Vale Tejo
    27-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região