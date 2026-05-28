Judoca Rita Marcelino brilha no Nacional de Juvenis

Rita Marcelino, atleta do Judo Clube de Salvaterra, sagrou-se campeã nacional individual de juvenis, na categoria de menos 44 quilos, no Campeonato Nacional Individual realizado em Rio Maior. A judoca conquistou ainda o título de campeã nacional de equipas juvenis, ao serviço da equipa Construções Norte-Sul, de Almada, arrecadando assim dois títulos nacionais no mesmo fim-de-semana.

Ao longo da competição, Rita Marcelino disputou nove combates sem qualquer derrota, demonstrando domínio técnico, físico e psicológico. A Câmara de Salvaterra de Magos felicitou a atleta pela conquista dos títulos, deixando também uma palavra de reconhecimento aos treinadores, pais e ao Judo Clube de Salvaterra pelos resultados alcançados.

Na mesma competição participaram ainda António Cavaleiro, na categoria de menos 73 quilos, e Henrique Pires, em menos 46 quilos, que não conseguiram alcançar a qualificação.